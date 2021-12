La capitale du pays, Alger, fait partie des 10 villes les moins chères au monde, selon le classement annuel du journal britannique The Economist Intelligence (Worldwide Cost of Living). Selon la même source, Alger se positionne à la 8e place des villes les moins chères au monde. Le classement a englobé 173 villes du monde, dont la plus chère, c'est-à-dire où le coût de la vie est plus élevé hors immobilier, est Tel-Aviv, tandis que la moins chère est Damas. Pour établir son classement, The Economist Intelligence a comparé les prix de 200 produits courants et des «ser-vices» (transports, essence) sur la période entre le 16 août et le 12 septembre 2021.