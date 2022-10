La 14e édition du Salon «Alger Industries» se tiendra du 10 au 13 octobre 2022 au Palais des Expositions aux Pins maritimes d'Alger (Safex), avec la participation de 70 exposants dont une dizaine d'exposants internationaux. Placée sous le haut patronage du ministre de l'Industrie, cette manifestation constitue une plateforme idéale pour les opérateurs désirant faire connaître leurs procédés, leurs produits et leurs services, dans les secteurs de l'industrie, en plus d'être le rendez-vous le plus approprié pour explorer les opportunités d'investissement, en particulier sur le marché africain, en mettant à profit la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). En marge de l'exposition, des conférences et des communications seront animées par des experts et cadres nationaux et se dérouleront à la salle des conférences Ali Maâchi autour de trois thèmes principaux: «Les services d'appui à l'industrie: ingénierie, normalisation, recherche appliquée et formation», «La santé et la sécurité au travail» et «La garantie des crédits aux PME».