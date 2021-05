Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du vivre ensemble en paix, l'association Caritas d'Alger organise des journées culturelles autour de ce thème. C'est du 16 au 20 mai qu'une série d'événements culturels se tiendront pour l'occasion. Une exposition photographique, une exposition artisanale, mais aussi une soirée de spiritualité. Le Musée national des arts et des traditions populaires Dar Khdaouedj El Amia et la bibliothèque Bencheneb (Casbah), ainsi que la basilique Notre-Dame-d'Afrique (Bologhine) seront les hôtes de ces journées. L'entrée aux événements est libre et gratuite. Comptez seulement le prix du ticket pour le musée, fixé à 200 DA. Initiée par l'Algérie, la Journée mondiale du vivre ensemble en paix est célébrée chaque année, le 16 mai. Elle est officiellement inscrite au calendrier des célébrations de l'ONU.