Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a annoncé l'organisation de la réunion des ministres arabes de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du 26 au 28 décembre en cours, à Alger. S'exprimant à l'ouverture de la Conférence nationale des universités, le ministre a précisé que cette rencontre périodique vise à «échanger les expertises entre les ministres arabes, élaborer une stratégie pour relancer ce secteur et renforcer la coopération entre les établissements universitaires arabes». Une exposition sur les recherches et les thèses scientifiques réalisées par les étudiants et les chercheurs, toutes spécialités confondues, sera organisée en marge de cette réunion, a fait savoir le ministre qui a appelé, à cette occasion, les membres de la famille universitaire à prendre part à cette manifestation scientifique.