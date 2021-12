Le Pape François a nommé à la tête de l'archidiocèse d'Alger Mgr Jean-Paul Vesco, qui prend la succession de Mgr Paul Desfarges, atteint par la limite d'âge, et qui avait été nommé en décembre 2016 par le Pape François. Auparavant, Mgr Jean-Paul Vesco a passé 9 ans à la tête du diocèse d'Oran. Né à Lyon en 1962, Jean-Paul Vesco entre dans l'Ordre des dominicains en 1995, après des études de droit et avoir exercé la profession d'avocat. Il y est ordonné prêtre en 2001. Son premier contact avec l'Algérie a lieu un an plus tard, alors qu'il s'installe au couvent dominicain de Tlemcen, dans le diocèse d'Oran. Il en devient le vicaire en 2005 puis l'économe en 2007. Il revient en France fin 2010, après avoir été élu prieur provincial des dominicains de France, avant d'être nommé par Benoît XVI à la tête du diocèse d'Oran, le 1er décembre 2012. Le 8 décembre 2018, Mgr Vesco a accueilli dans son diocèse la béatification des 19 martyrs d'Algérie, parmi lesquels Mgr Pierre Claverie, l'ancien évêque d'Oran et les moines de Tibhirine.