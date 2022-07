Le corps d'un homme, âgé de 50 ans, originaire de la commune d'El Bouni, a été repêché, lundi dernier, au niveau de la zone rocheuse entre la plage Refes Zahouane et Belvédère, par les éléments de la Protection civile. La dépouille a été transférée vers l'hôpital Ibn Sina où le médecin de service a constaté le décès. Ainsi, avec cet incident tragique, c'est une 8ème noyade qui est enregistrée sur les plages de la commune de Annaba. Bien avant le lancement officiel de la saison estivale, quatre noyades ont été déplorées. Celles de deux frères, originaires de la wilaya d'Oum El Bouaghi, le cadet de la fratrie ayant été sauvé in extremis et le corps d'un jeune, âgé de 20 ans environ, venu de Mechroha, dans la wilaya de Souk-Ahras, a été repêché non loin de la plage Rizi Amor. La série macabre de noyades a commencé début juin, au moment où le dispositif de surveillance des plages n'était pas encore opérationnel. Vendredi dernier, trois jeunes âgés de 13, 16 et 18 ans, originaires de la wilaya de Oum El Bouaghi, ont été miraculeusement secourus par les éléments de la Protection civile et sauvés d'une noyade certaine, un quatrième ayant malheureusement péri.