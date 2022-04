Al-Moazin et Qibla Compass sont deux des dizaines d'applications contenant un «malware» développé par une société liée à des prestataires de la défense américaine. Elles viennent d'être retirées du Google Play Store après la découverte d'un logiciel caché qui collecte les données des utilisateurs, développé par une société liée à des prestataires de la sécurité nationale américaine (Pentagone). À l'origine de ces retraits, Joel Reardon et Serge Egelman, chercheurs à l'université, ont découvert un code qui collecte les données en cherchant des vulnérabilités dans les applications Android. Measurement Systems S. de R.L, société basée au Panama, a payé des développeurs pour inclure son code dans leurs applications, selon le Wall Street Journal. La société a pu ainsi collecter des données sur les utilisateurs des applications, parmi lesquelles les numéros de téléphone, les adresses mail et les données GPS pour suivre les déplacements des individus.