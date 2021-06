La compagnie aérienne française a confirmé la poursuite des vols commerciaux internationaux entre l'Algérie et la France pour le mois de juillet. En effet, les premières autorisations de vols en aller-retour ont été délivrées à des compagnies aériennes étrangères dans le cadre de ce nouveau mois de voyages. Air France a décidé d'effectuer un vol commercial en aller-retour le jeudi 1er juillet prochain entre Roissy Charles de Gaulle et l'aéroport d'Alger. Le vol A F4144 devra décoller à 13 h 20 de Paris. Les billets ont été mis en vente sur le site de la compagnie aérienne française. Selon le site «Aéroports de Paris», Air France prévoit de déployer son Boeing 777-300 pour ce vol, d'une capacité de transport de 468 passagers. Cependant, cette option dépendra de la décision des autorités algériennes concernant les restrictions sanitaires pour les voyageurs. Cependant, à cinq jours de la fin du programme de vols de juin, les autorités algériennes n'ont toujours pas fait connaître leur décision concernant la poursuite ou non des vols internationaux et les mesures sanitaires, notamment en ce qui concerne le confinement obligatoire à l'hôtel.