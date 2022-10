Le président de la région Grand Est de France et ancien maire de Mulhouse, Jean Rottner se réjouit de l'annonce de la reprise de la liaison aérienne entre, d'une part, Constantine, Oran et Alger, et, d'autre part, Lorraine Aéroport, à compter de demain. Et pour cause, après 2 ans et demi d'absence en raison de la crise sanitaire, le retour d'Air Algérie est une très bonne nouvelle, tant pour la pérennisation de l'activité de l'aéroport que pour l'attractivité du territoire lorrain. Dans un communiqué, Jean Rottner a souligné que le retour d'Air Algérie est «une très bonne nouvelle, tant pour la pérennis tion de l'activité de l'aéroport que pour l'attractivité du territoire lorrain». Cette décision fait écho au déplacement du président de la République en Algérie en août dernier, au cours duquel il a plaidé la cause de Lorraine Aéroport. Atout indéniable pour la bonne accessibilité du territoire lorrain, cet aéroport constitue une réponse aux besoins de la diaspora algérienne résidant dans le Grand Est. Ces lignes aériennes rétablies illustrent, par ailleurs, la bonne entente diplomatique franco-algérienne.