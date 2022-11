La Compagnie aérienne nationale Air Algérie a invité ses clients de se présenter aux guichets d'enregistrement au moins quatre heures avant l'heure du départ, et ce en raison d'éventuelles fermetures temporaires et par intermittence des axes routiers du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre. «En raison d'éventuelles fermetures temporaires et par intermittence des axes routiers, du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre, Air Algérie invite son aimable clientèle à se présenter aux guichets d'enregistrement au moins 4h avant l'heure du départ», indique Air Algérie dans un communiqué diffusé ce dimanche en fin de journée.