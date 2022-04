La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé, hier, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'entame de la commercialisation des billets de et vers la France. En effet, Air Algérie a précisé que c'est conformément à la décision des autorités relative au renforcement du programme des vols internationaux que s'effectue l'ouverture à la vente des billets de et vers la France. Ces vols concernent les aéroports d'Alger, de Constantine, d'Oran, pour la partie algérienne, et de Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Lille et Nice, côté français. Cette commercialisation vient s'ajouter à celle entamée, il y a trois jours et qui a concerné les vols à destination de Genève, Bruxelles, Milan, Dubai, Istanbul et Dakar.