Après l'annonce du ministère des Transports de renforcer le programme d'Air Algérie vers plusieurs destinations, notamment vers plusieurs villes françaises, à l'exemple de Paris, Marseille, Lyon, Lille et Nice, la Compagnie nationale aérienne a décidé de lancer une promotion sur ses billets d'avion.

un communiqué, Air Algérie a annoncé la prolongation des réductions tarifaires sur les billets jusqu'au 21 septembre en cours valables pour les voyages internationaux avant mars 2023. Une offre lancée le 5 juillet dernier. Sur le site du transporteur aérien national, vous pouvez réserver vos billets selon plusieurs offres tarifaires,notamment l'Economique Promo, l'Economique Plus et l'Economique Flex.

Les lignes vers l'Afrique sont en promotion chez Air Algérie.

En effet, dans un autre communiqué, Air Algérie a fait savoir que ses vols vers l'Afrique sont concernés par ces promotions.