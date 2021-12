La Compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé, hier, de nouvelles conditions pour les passagers à destination de la France. Cette nouvelle mesure concerne aussi bien les passagers vaccinés que les non vaccinés. Dans un communiqué rendu public sur son compte twitter, Air Algérie a indiqué que les passagers à destination de la France devront présenter un test PCR négatif ou un test antigénique négatif de 48 heures. Cette procédure, entrée en vigueur depuis hier, concerne les passagers âgés de plus de 12 ans. «à compter du 4/12/2021, le test PCR négatif ou test antigénique négatif de 48 heures pour les passagers vaccinés et non vaccinés de plus de 12 ans est obligatoire», indique le communiqué de la compagnie aérienne.