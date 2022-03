Le ministère des Transports a annoncé, dans un communiqué, la reprise des vols d'Air Algérie à destination du Sénégal (Dakar) et de Mauritanie (Nouakchott), à compter de demain, sur instruction du président de la République. La reprise de ces vols est prévue selon un programme prédéfini, à savoir: un vol hebdomadaire «Alger-Nouakchott» (mercredi) et un vol hebdomadaire «Nouakchott-Alger» (jeudi). Concernant le programme de vols vers le Sénégal, le programme prévoit un vol hebdomadaire»Alger-Dakar» (dimanche) et un vol hebdomadaire «Dakar-Alger» (lundi).»Air Algérie mettra en place un programme spécial pour les vols de et vers Dakar, qui soit adapté au vol Laghouat-Alger pour relier directement les deux vols», a ajouté le communiqué.