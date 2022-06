Skytrax a publié son World Airline Awards 2021sur les 100 meilleures compagnies aériennes dans le monde. Ethiopian Airlines maintient son rang de meilleure compagnie aérienne d'Afrique. Les prix ont été décernés sur le base d'enquêtes menées auprès des clients pendant 23 mois, de septembre 2019 à juillet 2021.

Ces enquêtes combinent l'évaluation, les prestations en temps normal et en période de la pandémie de Ccovid-19. Dans le cadre les Passenger's Choice awards (choix des passagers), plus de 13 millions de voyageurs ont désigné leur compagnie aérienne préférée. Le questionnaire concernait le service en cabine, la réponse au Covid-19, les services au sol et à l'aéroport, le prodeit à bord. Les résultats de l'enquête touchent plus de 350 compagnies aériennes.

En Afrique, les trois premières compagnies aériennes sont Athiopian Airlines, South African Airways et Kenya Airways. au niveau mondial, Aatar Airways a remporté l'or pour la sixième fois depuis 2001.