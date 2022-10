La wilaya d'Aïn Defla ambitionne de développer l'industrie de transformation des produits agricoles, notamment pour la filière de la tomate industrielle en raison des demandes d'investissement dans ce domaine. «Nous allons doubler la superficie agricole réservée à la tomate industrielle et lancer l'industrie de sa transformation au niveau local, d'autant plus que 70% de la production locale est acheminée vers des unités de transformation dans d'autres wilayas», a affirmé le wali, Filali Abdelghani. Il a fait savoir que des demandes d'investissement pour la création d'unités de transformation locales «existent» et «seront prises en charge», estimant que la transformation agroalimentaire constitue «une valeur ajoutée». La production de la tomate industrielle durant la saison agricole 2021/2022 a dépassé les 3,8 millions de quintaux, pour un rendement moyen de 1.800 quintaux à l'hectare, selon les chiffres présentés à l'occasion par la direction des services agricoles (DSA) qui table sur une production de 4 millions de quintaux pour la saison agricole 2022/2023.