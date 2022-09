8 points noirs en prévision des intempéries Huit points noirs liés au risque d'inondation ont été recensés par les services de la Protection civile d'Aïn Defla, à travers plusieurs communes de la wilaya. Il s'agit du quartier «El Rai» dans la commune de Djendel et d'un certain nombre d'habitations à proximité de différents oueds dans plusieurs communes à l'instar de Khemis Miliana, Oued Djemaâ, El Abadia, Al Amra, Miliana et Boumedfaâ. Ces zones connaissent chaque année des inondations. Outre la mobilisation des unités de la Protection civile de la wilaya qui «disposent des moyens nécessaires pour intervenir en cas d'inondation», la prévention du risque d' inondation s'est traduite par une vaste opération de nettoyage ayant touché plusieurs quartiers et oueds. Elle a permis, selon la direction de l'environnement et des énergies renouvelables d'Aïn Defla, la levée de 2.703 tonnes de toutes sortes de déchets, l'éradication de 44 décharges sauvages et le curage de 295 avaloirs.