En prélude au Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, prendra part aujourd'hui, à Niameyt (Niger), à la réunion conjointe des ministres de l'Union africaine en charge de l'Industrie et du Développement économique. Ce nouveau cadre doit permettre d'accélérer la dynamique d'industrialisation du continent africain avec le renforcement et le développement de chaînes de valeur industrielles régionales. Il permet aussi d'une part d'articuler clairement la quête de l'Afrique en matière d'industrialisation, de création d'emplois et d'opportunité d'entrepreneuriat, et d'autre part de coordonner la mise en oeuvre des politiques des jeunes et des femmes comme agents de transformation économique. Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine est prévu du 20 au 25 novembre prochain à Niamey.