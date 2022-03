Selon le quotidien arabophone Echorouk, l'homme d'affaires Abdelmoumen Khalifa devrait comparaître à nouveau devant le tribunal criminel de Blida. La même source a indiqué que la Cour suprême a accepté le pourvoi en cassation, pour la troisième fois, dans les jugements rendus contre «Golden Boy» et 11 autres accusés dans l'affaire connue sous le nom de «scandale du siècle». Des sources ont révélé au journal que le pourvoi en cassation sera déféré, dans les prochains jours, au tribunal criminel près le Cour suprême. Ce qui signifie qu'Abdelmoumen Khalifa et les 11 coaccusés seront rejugés par un nouveau jury. Pour rappel, le tribunal criminel près la cour de justice de Blida a condamné, en novembre 2020, à une peine de 18 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un million de DA, l'accusé principal dans l'affaire Khalifa Bank et ancien P-DG du Groupe Khalifa, Abdelmoumène Rafik Khalifa.