Pour bien préparer la prochaine rentrée scolaire, le ministère de l'Education nationale organise une conférence nationale des directeurs régionaux de l'éducation les 12 et 13 juillet au lycée de mathématiques de Kouba, à Alger. Au programme de cette rencontre préparatoire, plusieurs dossiers seront traités. Il s'agit, notamment du recrutement des diplômés des Ecoles normales supérieures de l'enseignement, des manuels scolaires et de la digitalisation des écoles primaires. Pour anticiper un quelconque manque d'encadreurs, la tutelle étudiera aussi lors de ces deux jours la possibilité d'organiser un concours de recrutement externe. La réunion s'intéressera également à l'allègement du cartable scolaire tant la tutelle avait annoncé la généralisation de l'utilisation des tablettes au niveau des écoles primaires. Pour ce qui est du baccalauréat artistique introduit dans le Programme national dès cette rentrée, le ministre profitera de cette réunion pour effectuer les derniers réglages avant la mise en route de cette filière et ses quatre branches. Il en sera de même pour la promotion de l'activité artistique dans le programme scolaire ainsi que l'activité sportive.