Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, effectuera, aujourd'hui, une visite d'inspection et de travail dans les wilayas de Blida et Médéa. Le ministre inaugurera, à l'occasion, plusieurs infrastructures pédagogiques et scientifiques. Il s'agit de la réception du projet de 6 000 places pédagogiques et la distribution de 50 logements au profit des enseignants du secteur à Médéa. Une autre structure de 2000 places pédagogiques sera également inaugurée à Blida. Au cours de cette visite, le ministre rencontrera la communauté universitaire pour écouter ses doléances et veillera à oeuvrer à résoudre les problèmes qui se posent dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique.