Les caprices du temps sont parfois tels que Le Tout-Puissant,nous gratifie de certains avantages que le reste de la planète n'aurait pas. En effet, le village de Wekan, est largement éclipsé par les montagnes qui ne laissent l'accès à la lumière directe du soleil qu'entre 11h00 et 14h30 tous les jours. Ce phénomène des plus amusants serait à l'avantage des musulmans de ce village. En effet, des interprétations ont fait penser que les gens à Wekan doivent seulement jeûner pendant trois heures et demie. Cette localité est un village du Sultanat d'Oman, situé à une altitude de 2000 m au-dessus du niveau de la mer dans la vallée de Moustil, dans la province du Sud-Batinah, et à 150 kilomètres de la capitale, Mascate.