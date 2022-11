Des bustes en bronze à l'effigie des chahids Larbi Ben M'hidi, Maurice Audin et Krim Belkacem seront installés à Alger le 18 mars, à l'occasion de la fête de la Victoire, a indiqué à l'APS, en date du 7 mars 2021, l'ex-président de l'APC d'Alger-Centre, Abdelhakim Bettache. Certes, le buste de Maurice Audin, un militant de la cause algérienne exécuté par la France coloniale, a été inauguré, le 5 juin 2022, à la veille de la célébration du 60ème anniversaire de la libération du pays et à l'occasion du 65ème anniversaire de la disparition tragique de l'homme au niveau de la place qui porte son nom à Alger-Centre, mais qu'en est-il des bustes de Krim Belkacem, signataire des accords d'Evian et dont l'Algérie commémorera ce 18 novembre, le 40e anniversaire de sa mort, et de Larbi Ben M'hidi, l'architecte du congrès de la Soummam?