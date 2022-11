La commune de Rouiba dans la banlieue est d'Alger s'est distinguée par un embellissement qui fait d'elle l'une des plus belles communes de la capitale. De beaux espaces publics, des espaces verts à chaque coin de rue, des routes plus ou moins praticables, des cités réaménagées. Bref, une ville où il fait très bon vivre. Sauf que dans tout ce décor de rêve, un «champignon» fait face au beau stade semi-olympique de la ville. Il s'agit de la cité SDI, complètement à l'abandon depuis que la société éponyme a fait faillite. Les immeubles qui n'ont jamais été peints sont dans un état déplorable. Le bâtiment qui a été détruit juste à côté est resté en ruine. Cela sans parler des infiltrations qui touchent les habitations. Un décor d'éternel chantier. Les habitants de cette cité se demandent pourquoi elle est toujours à l'abandon alors que d'autres cités ont été réhabilitées à plusieurs reprises. Ils n'en peuvent plus de ce décor

qui gâche l'image de cette ville surnommée la «petite suisse»...