Burgers sur son plateau, un robot se déplace sous le regard amusé des clients. A Mossoul, un restaurant et ses serveurs automates propulsent les clients vers le futur, grâce à une technologie montée en partie dans la ville. «Bienvenue à vous, à la table numéro 3», «J'espère que vous passerez un bon moment dans notre restaurant, n'oubliez pas de nous donner votre avis sur le restaurant et le service», égrène la voix mécanique -et féminine- de l'étincelant robot blanc et bleu, la lumière rouge de ses yeux clignotant doucement. Foulard élégamment noué au cou, béret noir sur la tête, il repart à travers la salle bondée, glissant sur un rail au sol.l. «À la télé, on voyait les robots et les tables numériques tactiles, aux Emirats arabes unis, en Espagne ou au Japon. J'ai essayé de rassembler ces idées, ici», lance fièrement Rami Chakib Abd-el-rahmane, propriétaire de l'établissement ouvert en juin dernier. Grande métropole du nord de l'Irak, sous la coupe de Daesh de 2014 à 2017, Mossoul porte encore les stigmates de la guerre. Le temps d'un dîner au White Fox, les habitants peuvent voyager dans l'espace. Tous les soirs, le restaurant fait salle comble. La décoration donne le ton: un astronaute qui flotte, une vue de la Terre ou d'autres planètes, comme depuis un navire spatial. Au plafond, des constellations bleutées. La principale attraction reste les deux androïdes qui font la navette avec les plats.