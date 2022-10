Plus de 300 familles nécessiteuses vivant dans des zones enclavées à travers dix communes de la wilaya d'El-Oued vont bénéficier d'une prise en charge sanitaire spécialisée dans le cadre d'une caravane médicale pluridisciplinaire, initiée par l'association médicale «Afak». Cette action de solidarité qui s'effectuera en plusieurs étapes, tout au long du mois courant, s'inscrit dans le cadre d'un programme visant à renforcer la prise en charge médicale spécialisée destinée aux catégories vulnérables et populations nomades à travers 28 localités rurales et frontalières. Encadrée par un staff composé de praticiens médicaux spécialistes et généralistes avec le concours de paramédicaux et psychologues issus des établissements hospitaliers publics et des cliniques privées, la caravane prévoit d'offrir, à titre gracieux, consultations spécialisées, opérations de vaccination contre la grippe saisonnière ainsi que des remises de médicaments.