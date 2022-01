Un butin d'azalées, d'hortensias, de pensées, de jacinthes, de bruyères et bien entendu de chrysanthèmes.

Les cimetières fleurissent...le temps d'une visite des morts. Des morts qui ne reposent pas toujours en paix car les cimetières sont devenus ces dernières années une cible comme une autre des voleurs.

Un phénomène «ahurissant» a été constaté au niveau du cimetière de Zouaghi dans la wilaya de Constantine. En effet, plusieurs familles ont été surprises par le vol des roses qu'elles déposent sur les tombes de leurs proches. Sur certaines tombes on arrache même les fleurs et plantes. Un constat plutôt cocasse qui laisse place à la consternation parmi ces familles.

Même les morts n'échappent pas aux larcins. Pourtant,le cimetière semble bien surveillé. Oser s'approprier les roses, fleurs et plantes des morts est un phénomène nouveau! Un manque de respect vis-à-vis des morts.