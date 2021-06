Après l'alerte relative à la disparition du bateau de pêche Kamel et des marins qui se trouvaient à bord, le dernier relevé radar de l'endroit où naviguait ce chalutier de 18 mètres, avant sa disparition, samedi 19 juin, concernait un périmètre à 7 miles marins (14 km environ), du cap de Garde, une zone de pêche surnommée «Sicilien». Les fouilles ont duré 75 heures, mais sans résultat aucun. Tout porte à croire que les six marins pécheurs, originaires de la wilaya de Annaba, n'ont pas été victimes d'un naufrage, comme on l'avait initialement envisagé. Les gardes-côtes ont déployé un bateau dragueur et des moyens sophistiqués (caméras sous-marines, sonars) pour leur sauvetage, mais la conclusion des efforts soutenus est que les disparus pourraient avoir échoué sur des côtes étrangères. D'ailleurs, leurs familles affirment que les appels téléphoniques ont abouti à des sonneries même si aucune réponse n'a pu être obtenue. D'où les sollicitations des autorités pour s'enquérir de leur sort auprès des instances tunisiennes et les demandes faites à l'opérateur Ooredoo pour localiser les cellulaires des marins pêcheurs disparus et confirmer ainsi la thèse écartée du naufrage.