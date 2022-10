Le taux de couverture en gaz naturel dans la wilaya d'Aïn Defla a atteint 68,80% le 30 juin dernier, avec un total de 131.664 foyers raccordés.»Au 30 juin dernier, la wilaya d'Aïn Defla comptait 131.664 foyers qui ont été raccordés au réseau du gaz naturel à travers 34 chefs-lieux de communes. Ce qui donne un taux de pénétration de 68,80%», a affirmé une responsable, ajoutant que les travaux pour raccorder les deux communes restantes, notamment Belaâs et El Maine, situées au sud-ouest de la wilaya, sont en cours de réalisation tandis que la mise en service des postes de distribution (DP) est prévue le 1er novembre pour Belaâs et la fin du même mois pour El Maine. Deux opérations du programme complémentaire sont en cours de réalisation, dont le projet de raccordement au gaz au profit de 870 foyers dans le village «Ziadir», relevant de la commune d'El Amra et le lotissement Bouarrouf (500 foyers), dans la commune d'Aïn Bouyahia. Quant au programme de wilaya, d'autres opérations sont en cours de réalisation à Haï Dardara (199 foyers) et Haï Fonal (225 foyers) dans la commune d'Aïn Lechiakh, alors que pour les lotissements Laraibia (75 foyers) et Souayek (125 foyers), le lancement des travaux aura lieu prochainement.