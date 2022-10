L'exploit n'a pas d'âge. Si le vainqueur a réalisé un temps de deux heures, il a fallu plus de trois heures et quarante-cinq minutes à l'athlète «senior» pour franchir la ligne d'arrivée du semi-marathon international de la ville de Béjaïa, long de 21 km. Certes, cet éternel sportif de 86 ans a été le dernier participant à franchir la ligne d'arrivée, mais il n'en demeure pas moins un exemple pour beaucoup. Sur des images partagées sur Facebook par la Radio Soummam de Béjaïa, on peut voir que les lieux avaient commencé à se vider avant l'arrivée du héros de la semaine. Lorsque celui-ci parcourait les derniers mètres, il ne restait que les employés du marathon, des médias et quelques admirateurs pour l'accueillir. Un tel exploit ne passe pas inaperçu aux yeux des organisateurs de l'événement sportif en question qui ont tenu à l'honorer. En effet, l'octogénaire participant est monté sur le podium.

En guise de surprise, il a également eu droit à une médaille. Il a ensuite pris quelques clichés. Et ce, afin d'immortaliser ce moment qui restera certainement pour longtemps gravé dans sa mémoire.