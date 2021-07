Je vous vois venir, petits coquins, non, il ne s'agit pas là de galipettes! Mais le kif de Wally Funk, une femme de 82 ans, c'est le voyage dans l'espace. En effet, cette originaire de l'Etat américain du Nouveau-Mexique a été conviée par le milliardaire Jeff Bezos pour l'accompagner dans l'espace à bord d'un vol de sa société Blue Origin le 20 du mois en cours, devenant ainsi la personne la plus âgée à voyager dans l'espace. Elle sera le quatrième passager de ce premier vol habité de la société de tourisme spatial, aux côtés du milliardaire, de son frère Mark Bezos, et du gagnant d'une mise aux enchères dont le nom n'a pas encore été révélé. Soixante ans après avoir rejoint un programme privé «Mercuru 13» de la Nasa, dans l'espoir de devenir un jour astronaute, cette pilote aguerrie réalisera enfin son rêve. Devenue la première inspectrice femme de l'agence américaine de l'aviation, la FAA. Pilote, elle cumule 19600 heuresde vol.