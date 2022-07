Un total de 85 brevets d'invention a été déposé depuis 2020 par l'université Mohamed Boudiaf de M'sila à l'Institut national algérien de la propriété industrielle (Inapi). «Avec ce nombre de brevets déposés, l'université de M'sila affirme son positionnement national de leader en la matière et le grand potentiel de ses chercheurs», a indiqué son recteur, Kamel Baddari, relevant que «les brevets d'inventions déposés par son établissement constituent un indicateur d'innovation pour évaluer la performance de la recherche scientifique menée par les étudiants et enseignants». «Il s'agit de se préparer aux mutations et de préparer l'avenir. Pour cela, il faut une stratégie solide et ambitieuse, adossée à des investissements dans la recherche et le transfert technologique pour amplifier l'utilité sociétale de l'université, du niveau local aux sphères internationales», a souligné le responsable.