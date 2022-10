Au total, huit pépinières d'arbustes seront créées à M'Sila dans le cadre de la réhabilitation du Barrage vert, ont indiqué, mardi, les services de la wilaya. Ces pépinières d'une superficie de 36 hectares seront créées dans le cadre de l'appui à l'investissement dans l'espace du Barrage vert qui concerne 36 communes de la wilaya de M'Sila, a-t-on indiqué en marge d'une campagne de reboisement à la rentrée sud de la commune de Sidi Aïssa et ce dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Ces pépinières seront exclusivement créées pour répondre aux besoins de la wilaya en matière d'arbustes, mais elles ont leur importance pour le périmètre du Barrage vert car elles contribuent à doter le marché de wilaya en arbustes, à promouvoir l'activité et à créer des postes d'emploi au profit des jeunes dans les communes qui abriteront ces pépinières. Une production de plus de 40.000 plants sera concrétisée après la mise en service de ces pépinières, a expliqué un cadre de la Conservation des forets.