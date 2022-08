Huit étudiants algériens ont pris part à la cérémonie d'ouverture de la première édition de Huawei «Seeds For the Future (Sftf) Alumni Reunion- North Africa 2022» organisée en Tunisie. L'événement de trois jours, a vu la participation de plus de 80 anciens étudiants et participants du programme Sftf de 21 pays africains, dont, l'Algérie avec huit étudiants. Intervenant lors de cet évènement, le Vice-Président exécutif de Huawei chargé de la Région North Africa, Phillipe Wang a estimé que «Sftf n'est pas seulement un simple programme académique, mais, selon lui, c'est un pont qui traverse toutes les frontières du monde pour construire un avenir meilleur et plus prospère pour les générations à venir». Cette première réunion des Alumni était une occasion pour les anciens participants de Seeds For The Future venus de 21 pays pour participer aux conférences intéressantes, leur permettant ainsi, de s'inspirer les uns les autres pour créer un avenir meilleur.