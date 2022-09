Les éléments du groupement de la Gendarmerie nationale de Bordj Bou Arreridj ont procédé, récemment, à la saisie d'une quantité de 75 quintaux de " chemma " contrefaite, selon les informations émanant de la cellule de communication de ce corps constitué. Deux mis en cause, âgés respectivement de 48 et 55 ans, ont été appréhendés et, les procédures d'usage terminées, mis à la disposition de la justice. Cette dernière a délivré un mandat de dépôt à leur encontre. Les mêmes sources indiquent que l'opération de saisie est intervenue à la faveur d'un banal contrôle routinier du véhicule sur la Route nationale 5, reliant le chef-lieu de la commune de Sidi Embarek à la ville de Bordj Bou Arréridj. La fouille du véhicule dans lequel se trouvait la marchandise prohibée a conduit les gendarmes à la découverte de 250 sacs en plastique contenant du tabac à priser impropre à la consommation, soit un total de 75 quintaux prêts à une distribution aux différents bureaux de la région, malgré les risques que cela induisait pour la population consommatrice.