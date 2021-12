Les unités de la Gendarmerie nationale à Skikda, agissant sur information citoyenne, sont intervenues, lundi dernier pour récupérer deux paquets rejetés par la mer, contenant une importante quantité de drogue. Le premier paquet a échoué à la plage Larbi-Ben M'hidi, tandis que l'autre se trouvait à la plage Marsa Al-Zaytoun, dans la municipalité de Khenak Mayoune. Une opération de contrôle a été effectuée dans l'ensemble de la zone pour parer à toute éventualité, puis les deux paquets ont été confiés à la section scientifique de la Gendarmerie nationale à Skikda, qui a établi la nature du kif traité et son poids, à savoir 40 kg pour le premier paquet de la plage Larbi-Ben M'hidi, dans la commune de Skikda, et 34 kg pour le second à la plage de Marsa Zaitoune, commune de Khenak Mayoune.