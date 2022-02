Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, la ville de Annaba a vécu, mercredi dernier, une vaste opération de contrôle menée par des inspecteurs de la DCP, au cours de laquelle il a été constaté le non-respect des mesures barrières, sans cesse recommandées par les instances sanitaires de la ville, et ce au niveau de plusieurs dizaines de commerces tels que des boulangeries, pâtisseries, showrooms, épiceries, magasins de vêtements et chaussures, d'électroménager, de cosmétiques, de tissus et des merceries.

72 infractions ont été relevées et ont fait l'objet de verbalisation ainsi que de décisions de fermeture de 15 jours délivrées dès le lendemain à l'encontre des contrevenants, dont le comportement met en danger la vie des citoyens, au moment où on enregistre une hausse des cas de contamination au coronavirus.