Plus de 350 participants prennent part aux 6è Journées internationales de la médecine physique et de la réadaptation du Centre hospitalo-universitaire (CHU) d'Oran, ouvertes, hier, selon l'Observatoire du handicap, de la réadaptation et de l'éthique de la santé (Ohres), organisateur de l'événement.»Des participants de différents établissements hospitaliers du pays et de l'étranger seront présents à ces journées scientifiques», a-t-on déclaré. 156 interventions sont prévues durant cette manifestation scientifique de trois jours entre conférences, communications orales, ateliers, tables rondes et e-posters. Des experts de Tunisie, de France et du Liban présenteront leurs expériences respectives, lors de ces journées en présentiel après l'accalmie de la pandémie de Covid-19 constatée, a-t-il fait savoir. Plusieurs thèmes ont été retenus comme la réadaptation post-accidents vasculaires cérébraux (AVC), la maladie de Parkinson, la sclérose en plaque, les troubles de l'équilibre dans la pathologie neurologique centrale. Les participants aborderont également la paralysie cérébrale de l'enfant, anciennement appelée infirmité motrice cérébrale (IMC) et les pathologies sportives, avec deux grandes références en la matière, le professeur Jacques Rodineau (France), une sommité mondiale dans le domaine et le professeur Rachid Bouras, ancien directeur du centre Aspetar de Doha.