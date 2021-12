Une saisie de près de 60 pièces de monnaie «rares», destinées à la vente au marché noir, a été opérée par les services de police de la sûreté de wilaya de Tipaza. Il s'agit de la saisie de 60 pièces archéologiques rares classées comme patrimoine culturel protégé, datant de différentes époques historiques, dont 54 remontent à la période de la dynastie Almohade, alors que certaines datent de la période romaine en Algérie (six pièces). Cette affaire a été éventée, suite à des informations sur un marché noir des pièces archéologiques, ce qui a entraîné l'arrestation de deux personnes, âgées de 25 à 35 ans, dont l'une originaire de Tipaza et l'autre d'Ain Defla. Les prévenus ont été présentés au parquet territorialement compétent, sous le chef d'inculpation de «détention et recel dans l'intention d'en faire le commerce de pièces archéologiques classées au patrimoine national protégé».