Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé, jeudi à Alger, le lancement prochain d'une campagne de reboisement visant la plantation de 60 millions d'arbustes à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Les pépinières et les différentes structures nécessaires à la réussite de cette campagne «doivent être à la hauteur de ce défi», a-t-il souligné lors d'une tournée dans les stands de l'exposition organisée en marge de la cérémonie d'inauguration de la Banque nationale des semences. Il sera procédé, par ailleurs, à la réalisation d'un projet de réhabilitation du Barrage vert et à l'élargissement de son couvert végétal pour englober 4,6 millions d'hectares. La réussite de ce projet ne dépend pas uniquement des efforts de la direction générale des forêts (DGF), mais requiert la mobilisation de toutes les énergies en Algérie, y compris les étudiants et les élèves, dans le cadre d'»un sursaut patriotique» pour le recouvrement du couvert végétal, a poursuivi M. Benabderrahmane.