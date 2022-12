La 5ème édition du Salon national de l'artisanat «Mentouj Bladi» s'est ouverte, dimanche, à la Maison de la culture «Kateb Yacine» de Sidi Bel-Abbès, avec la participation d'artisans de dix wilayas du pays.La présidente de l'association «Tourath el assil», Fatima Fettouh, organisatrice de l'événement a indiqué que le Salon regroupe des artisans activant au sein d'associations locales spécialisées dans les métiers d'artisanat. Elle a ajouté que cette édition permettra aux professionnels de faire connaître et promouvoir leurs produits et échanger leurs expériences. Il s'agira, selon elle, d'encourager les artisans à préserver ce savoir-faire et ce patrimoine matériel et immatériel du pays. Le Salon est composé de plusieurs stands où sont exposés divers produits d'artisanat comme les bijoux, les costumes traditionnels, les ustensiles en poterie, la tapisserie, les plats et gâteaux traditionnels et autres. Il se poursuivra jusqu'à mardi. Un concours de la meilleure conception de tenue traditionnelle sera organisé le jour de la clôture, ont indiqué les organisateurs.