Les services opérationnels de la Sûreté nationale comptent 526 nouveaux agents de police ayant suivi une formation de 12 mois dans les écoles de police de Blida, Annaba et Sidi Bel Abbès,a indiqué un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn).»Ces 526 agents de police qui viennent renforcer les rangs des services opérationnels de la Sûreté nationale font partie de trois promotions sorties le 24 février 2022. Il s'agit de celles de l'Ecole d'application de la Sûreté nationale Soumaâ de Blida (175 policiers), de l'Ecole de police d'Annaba (178 policiers) et de l'Ecole de police de Sidi Bel Abbès (173 policiers)», a précisé la même source. Ces nouveaux agents de police ont suivi une formation de 12 mois au cours de laquelle ils ont acquis «des connaissances théoriques et pratiques en matière de droit public et privé, de droits de l'homme, de procédure pénale, de police scientifique et technique et de maintien de l'ordre public», a souligné le communiqué.