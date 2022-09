Une enveloppe d'environ 5 milliards de DA a été dégagée par l'État pour la réalisation du 6ème Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph-2022), dont «les premiers résultats seront connus dans 3 mois», a indiqué le directeur général par intérim de l'Office national des statistiques (ONS), Youcef Bazizi. Se déroulant du 25 septembre au 9 octobre, le 6ème Rgph nécessitera un budget d'environ 5 milliards DA, comprenant, notamment l'ensemble des frais logistiques, de transport, le coût de formation des formateurs, le payement des agents recenseurs, a précisé Bazizi. Entamée dans sa phase préparatoire depuis 2019, cette opération est placée sous le slogan «Recensons notre présent pour construire notre avenir», et divulguera ses «premiers résultats» dans trois mois, alors qu'il faudra attendre une année pour prendre connaissance de «plus de détails», a-t-il expliqué. Cette opération mobilisera, dans sa phase exécutoire, 53.493 agents recenseurs et 8.032 contrôleurs, en plus de 2.255 agents recenseurs de réserve «pour parer aux imprévus», a ajouté Bazizi.