Plus de 5.000 personnes en Ukraine ont contacté l'Agence juive en vue d'immigrer en Israël, a indiqué lundi cette organisation, qui a créé un centre d'appel spécifique après l'intervention russe. Outre le lancement de ce centre d'appel, l'Agence juive a mis sur pied six bureaux dans des pays frontaliers de l'Ukraine (Pologne, Roumanie, Moldavie, Hongrie) où des candidats à l'immigration sont reçus afin d'évaluer leur demande, qui est ensuite transmise aux autorités sionistes, a indiqué une porte-parole. Ces bureaux doivent permettre de gérer «immédiatement les vagues attendues d'immigration en raison de la guerre en Ukraine», a indiqué l'Agence juive, créée en 1929 pour contribuer à l'expansionnisme dans les territoires palestiniens illégalement occupés. Elle s'est dite prête à ouvrir d'autres bureaux «si nécessaire». Toute personne juive, ainsi que les enfants, petits-enfants et époux de juives, peuvent obtenir automatiquement la nationalité israélienne. Environ 2.000 Israéliens ont quitté l'Ukraine depuis le début du conflit, jeudi, et 6.000 autres se trouvent en attente.