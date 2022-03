450 foyers répartis à travers les localités relevant de la commune d'Ouled Derradj (M'sila), ont été récemment raccordés au gaz naturel, selon les services de la wilaya. Les localités de Rouabah, Ouled Maâtoug, Souaâdia, Hmarit et Laâraba ont été touchées par cette opération qui a nécessité une enveloppe financière de 141 millions de dinars, alloués par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales. L'opération a nécessité un réseau de distribution de 70 km, et le raccordement des localités qui ne sont pas encore alimentées en gaz, se poursuit.Un réseau de 1705 km a été réalisé, depuis 2020, pour alimenter 21.569 foyers à travers les 47 communes de la wilaya de M'sila.