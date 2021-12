400 logements sociaux participatifs (LSP) réalisés dans la commune d'Ibn Ziad (Constantine), ont été raccordés au réseau de gaz naturel, a indiqué la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz. Portant sur la réalisation d'un réseau public de distribution de 2 km, la réalisation de l'opération de raccordement de 400 logements de type LSP a été confiée à une entreprise privée. L'opération a consisté à réaliser 25 branchements, pour une enveloppe financière de plus de quatre millions DA. Les services de la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Constantine ont également procédé, fin novembre, au raccordement de ces logements au réseau électrique à travers l'installation de six transformateurs électriques ainsi qu'un réseau de distribution de 5,6 km de câbles de moyenne tension, pour un montant de 250 millions DA. Selon les dernières statistiques, le nombre d'abonnés au réseau de l'électricité de Constantine atteint 157 000, tandis que celui des abonnés au gaz naturel est de 136 000 clients.