Le Syndicat national des propriétaires de centres de formation de chauffeurs professionnels a appelé, lors de son conseil national élargi du Syndicat national des propriétaires de centres de formation de chauffeurs professionnels tenus à Corso, à l'impérative relance de l'activité de près de 400 centres spécialisés dans ce domaine en «réintroduisant l'obligation d'obtention d'un certificat d'aptitude», à l'issue de la formation. Dans une déclaration, le président du syndicat, Mohamed Taher Dib, a indiqué que la décision ministérielle de 2019, portant gel de l'obligation de délivrance des certificats d'aptitude aux conducteurs, « a entraîné l'arrêt de l'activité de ces centres à travers le pays, car leurs activités et, partant, leurs revenus principaux, étaient principalement liés à l'attribution de ce certificat». Créés pour la première fois en 2016, ces centres dispensent une formation en matière d'organisation du transport et sur les concepts techniques liés aux véhicules, en plus d'une formation pratique aux conducteurs de bus et de poids lourds, (formations) couronnées d'un certificat d'aptitude professionnelle (avant le gel de son octroi).