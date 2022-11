Près de 3000 logements, toutes formules confondues, ont été raccordés aux réseaux d'électricité et du gaz à Bouira durant la période allant du 10 juillet au 1er novembre, a-t-on appris auprès de la direction locale de Sonelgaz-distribution. Selon les détails fournis par les responsables de cette société, le raccordement aux réseaux d'électricité et du gaz a concerné exactement 2867 unités toutes formules confondues, dont 2407 logements relevant de l'office de promotion et de gestion immobilière (Opgi), et 380 autres unités de l'agence de l'amélioration de logement (Aadl).Une enveloppe financière de plus de 84 millions de dinars a été allouée pour les opérations de raccordement, avec une participation de la direction locale de Sonelgaz-distribution à hauteur de 21 millions de dinars, a-t-on précisé de même source.