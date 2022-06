Les éléments de la sûreté de wilaya de Batna ont récupéré 315 pièces de monnaie datant de l'époque romaine et ils ont procédé à l'arrestation de deux trafiquants, âgés respectivement de 19 et 60 ans. Les deux suspects étaient à bord d'un véhicule dont la fouille a permis de retrouver les pièces de monnaie destinées à la vente. L'expertise à laquelle ont procédé les autorités compétentes a mis en évidence l'importance archéologique de ces pièces de monnaie qui relèvent du patrimoine à la fois local et national. De ce fait, les deux suspects ont été présentés au parquet de Batna en vue de diligenter les procédures légales prévues par la loi dans ce genre d'atteintes au patrimoine public.