Le nombre de lignes du réseau de la fibre optique atteindra les 30.000 lignes d'ici la fin de cette année, dans les wilayas d'Ouargla et Touggourt. Dans ce cadre, un total de 7.504 lignes du réseau a été achevé dans les deux wilayas depuis le début de l'année en cours, qui consiste à remplacer le réseau filaire en cuivre par la fibre optique.Une opération de réalisation de plus de 20.000 lignes est en cours actuellement à travers les différentes communes des deux wilayas, en plus d'élaboration des études techniques pour la réalisation de plusieurs autres nouvelles lignes de la fibre optique, notamment dans la zone industrielle (commune de Rouissat), cité El-Nasr (commune d'Ouargla), la cité 1.800 logements (commune de Hassi Messaoud). D'autre part, deux nouveaux produits «Zoumi» et «Zimail», ont été lancés récemment. Le premier produit est destiné au profit des enseignants universitaires et étudiants, tandis que le second produit est proposé pour les entreprises émergentes dans l'objectif d'augmenter leur productivité.